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29 Nisan 2018 Pazar 13:17

Çalıntı motosikletle kapkaç yaparken kameralara yakalandılar

Şişli’de çaldıkları motosikletle kapkaç yapan 3 kişi, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Çalıntı motosikletle kapkaç yaparken kameralara yakalandılar
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Şişli’de çaldıkları motosikletle kapkaç yapan 3 kişi, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Şişli’de Fulya ve Harbiye mahallerinde meydana gelen kapkaç olaylarına karışan 3 kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla yakalandı. Ekipler tarafından yapılan incelemede kamera görüntülerine ulaşılan S.E. (17), B.T. (17) ve V.S.(18) yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada 9 kapkaç olayına karıştıkları belirlenen zanlıların evlerinde yapılan aramalarda çalıntı 3 adet telefon, 1 adet bıçak, 3 adet motosiklet ele geçirildi. 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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