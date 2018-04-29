Çalıntı motosikletle kapkaç yaparken kameralara yakalandılar

Şişli’de çaldıkları motosikletle kapkaç yapan 3 kişi, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Şişli’de Fulya ve Harbiye mahallerinde meydana gelen kapkaç olaylarına karışan 3 kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla yakalandı. Ekipler tarafından yapılan incelemede kamera görüntülerine ulaşılan S.E. (17), B.T. (17) ve V.S.(18) yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada 9 kapkaç olayına karıştıkları belirlenen zanlıların evlerinde yapılan aramalarda çalıntı 3 adet telefon, 1 adet bıçak, 3 adet motosiklet ele geçirildi. 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.