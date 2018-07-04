ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 12:46

Çalıştığı iş yerinden 250 bin TL çaldığı iddia edilen muhasebeci gözaltına alındı

Antalya’nın Alanya ilçesinde çalıştığı iş yerinden yaklaşık 250 bin TL çaldığı iddia edilen muhasebeci polis tarafından gözaltına alındı.

Çalıştığı iş yerinden 250 bin TL çaldığı iddia edilen muhasebeci gözaltına alındı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Antalya’nın Alanya ilçesinde çalıştığı iş yerinden yaklaşık 250 bin TL çaldığı iddia edilen muhasebeci polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Karayusuflar Caddesi üzerindeki inşaat malzemeleri satan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gelen para ile kasadaki paranın arasında ciddi fark olması üzerine şüphelenen iş yeri sahibi M.O. muhasebe departmanında çalışan İsmail S.’yi takibe aldı. Evraklarda inceleme yapan M.O. yaklaşık 250 bin TL’nin eksik olduğu fark etti. Bunun üzerine iş yeri sahibi emniyette giderek çalışanı İsmail S. hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine dün sabah saatlerinde harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İsmail S.’yi iş yerinde çalıştığı sırada gözaltına aldı. İfadesinde üzerine atılı suçu kabul eden ancak paranın 250 bin lira değil, 25 bin lira olduğu söyleyen şüpheli İsmail S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku