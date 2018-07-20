Çalıştığı iş yerini soydu

Adıyaman’da, çalıştığı iş yerinin çelik kasasından ruhsatlı tabanca çalıp motosikletle takas eden hırsız çalışan polis ekiplerince yakalandı. Yaşanan hırsızlık anı saniye saniye iş yeri kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerinde 2 ay önce işe başlayan S.Ö., isimli şahıs, iş yerinde kimsenin olmadığı esnada çelik kasayı açarak kasada bulunan iş yeri sahibine ait ruhsatlı tabancayı çaldı. Tabancayı çalan şahıs, çaldığı tabancayı B.T., isimli arkadaşına vererek arkadaşına ait motosikleti aldı. Tabancayı motosiklet ile takas eden S.Ö., daha sonra aldığı motosikleti de internette satılığa çıkardı. Bir süre sonra çelik kasada tabancasının olmadığını fark eden işletme sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri iş yeri güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemelerin ardından tabancayı çalan B.T., ile çalıntı tabanca alan S.Ö., yakalanarak gözaltına alındı.

Çalınan tabanca ise yapılan incelemelerin ardından işletme sahibine teslim edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.