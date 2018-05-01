Çalıştırdığı traktörün altında kaldı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, traktörün altında kalan bir kişi ağır yaralandı.

Kaza Keramet Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Ramazan Yıldız (55), kendisine ait 41 N 2487 plakalı traktörü sabah çalıştırmaya çalışırken, traktörün aniden hareket etmesi neticesi traktörden düştü. Hareket halindeki traktör Ramazan Yıldız’ın üzerinden geçti. Ağır yaralanan Ramazan Yıldız için olay yerine ambulans çağrıldı. İlk müdahalesi burada yapılan evli ve 2 çocuk babası Ramazan Yıldız Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Yıldız, daha sonra Bursa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak burada yoğun bakıma alındı.