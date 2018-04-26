Cam takmak için çıktı canından oldu

Kahramanmaraşlı kaynak ustası, cam takan yeğenlerine yardım için çıktığı gölgelikten düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesi Dereköy Mahallesinde bulunan bir işyerinde tarhana gölgeliği yapan yeğenlerine yardım için platforma çıkan Burhan Kaplan (40), cam takma işlemi sırasında biranda dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten baş aşağı yere düştü. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Burhan Kaplan, kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesinde düşmeye bağlı geçirdiği beyin kanaması sonrası hayatını kaybetti.