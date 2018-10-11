ASAYİŞ:
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11 Ekim 2018 Perşembe 11:44

Camları kırıp araçlardan hırsızlık yapan 2 zanlı yakalandı

Samsun’da park halindeki 2 ayrı otomobilden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı, polisin takibi sonucu yakalandı.Olay, Samsun’un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 2 ayrı otomobilin camı kıran 2 kişi...

Camları kırıp araçlardan hırsızlık yapan 2 zanlı yakalandı
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Samsun’da park halindeki 2 ayrı otomobilden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı, polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 2 ayrı otomobilin camı kıran 2 kişi birinden 10 bin lira değerindeki labtop bilgisayar ile diğer otomobilden de içinde cüzdan ve cep telefonu bulunan bayan çantasını çaldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, güvenlik kameralarından yola çıkarak hırsızlık olayını O.Ü.(19) ve T.K.’nin (19) gerçekleştirdiğini tespit etti.

Yakalanarak gözaltına alınan 2 genç bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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