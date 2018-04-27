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27 Nisan 2018 Cuma 16:25

Çamura saplanan at kurtarıldı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde yamaçtan düştükten sonra çamura saplanan at, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.Olay, Hacılar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, besici Muhlis Başköy’e ait at yoldan uçuruma yuvarlandı....

Çamura saplanan at kurtarıldı
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Ordu’nun Altınordu ilçesinde yamaçtan düştükten sonra çamura saplanan at, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Olay, Hacılar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, besici Muhlis Başköy’e ait at yoldan uçuruma yuvarlandı. Düştüğü yerde çamura da saplanan atı gören çevredeki vatandaşlar, atı kurtarmak isteyince başarılı olamadı. Yaklaşık 3 saat mahsur kalan at, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yardımıyla halat bağlanarak çıkartılabildi. Vücudunda ciddi yara bulunmayan at, daha sonra sahibine teslim edildi.
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