Çamura saplanan inekleri itfaiye kurtardı

Malatya’nın Kuluncak ilçesine bağlı Sincanlı Boğazı mevkiinde Ali Şekerci’ye ait iki inek çamura saplandı. Uzun süre hayvanlarını kurtaramayan Şekerci, itfaiye ekiplerini aradı. Bölgeye gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımı ile mahsur kalan hayvanları kurtardı. Uzun uğraşlar sayesinde hayvanlarına sağ salim kavuşan Ali Şekerci, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Malatya’da çamura saplanan iki inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Malatya’da çamura saplanan iki inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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