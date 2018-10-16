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16 Ekim 2018 Salı 11:13

Can Dündar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 10 bin lira tazminat ödeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, avukatları aracılığı ile açtığı davada Can Dündar, Mehmet Orhan Erinç ve Cumhuriyet Gazetesinin bağlı bulunduğu Yenigün Haber Ajansı 10 bin TL manevi tazminat cezasına çarptırıldı.

Can Dündar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 10 bin lira tazminat ödeyecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, avukatları aracılığı ile açtığı davada Can Dündar, Mehmet Orhan Erinç ve Cumhuriyet Gazetesinin bağlı bulunduğu Yenigün Haber Ajansı 10 bin TL manevi tazminat cezasına çarptırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatları tarafından açılan tazminat davasında, Can Dündar tarafından kaleme alınan iki köşe yazısı ile ’’Arkadaş’ın babası’’ üst başlığıyla yayınlanan ve 6 gün boyunca devam eden yazı dizisine ilişkin olarak 50 bin TL manevi tazminat talepli ilişkin dava karara bağlandı.

İstanbul 16. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada, davacı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına avukatı Hatice Özay ile davalılar Can Dündar, Mehmet Orhan Erinç ve Cumhuriyet gazetesinin bağlı bulunduğu Yenigün Haber Ajansı’nı temsilen avukatlar hazır bulundu.

Duruşmada söz alan Erdoğan’ın avukatı, davanın kabulüne karar verilmesini isterken davalı vekilleri ise davanın reddine karar verilmesini talep etti.

Davanın kısmen kabulüne karar veren mahkeme, davalıları 10 Bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum etti. Mahkeme, 10 Bin TL manevi tazminatın 1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte tahsiline karar verdi.
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