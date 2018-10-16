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16 Ekim 2018 Salı 14:20

Can Dündar ve İlhan Tanır hakkında kırmızı bülten

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında karara bağlanan davada, firari oldukları için dosyaları ayrılan eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ve İlhan Tanır hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verildi.

Can Dündar ve İlhan Tanır hakkında kırmızı bülten
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Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında karara bağlanan davada, firari oldukları için dosyaları ayrılan eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ve İlhan Tanır hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verildi.

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarının terör örgütü üyeliğinden yargılandığı davanın 25 Nisan’da karara bağlanmasının ardından ifadeleri alınamadığı için dosyaları ayrılan Can Dündar ve İlhan Tanır hakkındaki dosyanın görülmesine başlandı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanıklardan katılan olmazken cumhuriyet savcısı, ifadeleri alınamayan sanıklar Can Dündar ve İlhan Tanır hakkında kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, hakkında yakalama emri olan sanıklar Can Dündar ve İlhan Tanır hakkında ifadeleri alınamadığı gerekçesiyle kırmızı bülten çıkarılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Öte yandan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada sanık olarak yargılanan Can Dündar hakkında gıyabi tutuklama kararı ve kırmızı bülten çıkarılmasına karar verilmişti.

Davanın geçmişi

Cumhuriyet Gazetesi yazarları ve yöneticileri hakkında 25 Nisan’da karara bağlanan davada eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Washington Temsilcisi İlhan Tanır’ın dosyalarının ayrılmasına karar veren mahkeme heyeti, sanıklar Turhan Günay, Bülent Yener ve Günseli Özaltay hakkında beraat kararı vermişti.

Mahkeme, "Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla yargılanan Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay hakkında "örgüte yardım" suçlamasından 7 yıl, 3 ay, 15 gün, Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Başkanı Orhan Erinç hakkında 6 yıl 3 ay, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve Ahmet Şık hakkında 7 yıl 6 ay, eski Cumhuriyet Gazetesi Yayın Danışmanı Kadri Gürsel hakkında 2 yıl 6 ay, yazar Aydın Engin hakkında 7 yıl 6 ay, Hikmet Çetinkaya hakkında 6 yıl 3 ay, Önder Çelik, Hakan Kara, Mustafa Kemal Güngör hakkında 3 yıl 9’ar ay hapis cezası vermişti.
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