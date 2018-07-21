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21 Temmuz 2018 Cumartesi 22:24

Can pazarı kameralara yansıdı

Muğla’nın Yatağan ilçesindeki özel bir şirkete ait Yatağan Termik Santrali’ndeki kömür taşıma bandının çökme anı kameralara yansıdı. Muğla’nın Yatağan ilçesindeki özel bir şirkete ait Yatağan Termik Santrali’ndeki kömür...

Can pazarı kameralara yansıdı
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Muğla’nın Yatağan ilçesindeki özel bir şirkete ait Yatağan Termik Santrali’ndeki kömür taşıma bandının çökme anı kameralara yansıdı. Muğla’nın Yatağan ilçesindeki özel bir şirkete ait Yatağan Termik Santrali’ndeki kömür taşıma bandının çökmesi sonrası 9 işçi yaralanmış, 2 işçi de hayatını kaybetmişti.

Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaşanan kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kömür taşıma bandının çökme anına ilişkin güvenlik kamera kayıtları facianın büyüklüğünü ortaya koyuyor. Termik Santral içindeki iki ayrı güvenlik kamera kayıtlarında birisinde çok kısa işçinin panik ile kaçışı görülürken, diğerinde ise bandın tamamının yaklaşık 45 metreden yere düşmesi yer alıyor.
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