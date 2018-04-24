ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Nisan 2018 Salı 18:06

Çanakkale’de 143 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na lastik bot ile gitmek isteyen 56 Suriye uyruklu Sahil Güvenlik ekiplerinin operasyonu sonucunda yakalandı. Sahil Güvenlik ekiplerinin iki gün içinde yaptıkları 3 ayrı operasyonda toplam 143 yabancı uyruklu yakalandı.

Çanakkale'de 143 kaçak göçmen yakalandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na lastik bot ile gitmek isteyen 56 Suriye uyruklu Sahil Güvenlik ekiplerinin operasyonu sonucunda yakalandı. Sahil Güvenlik ekiplerinin iki gün içinde yaptıkları 3 ayrı operasyonda toplam 143 yabancı uyruklu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bugün Müsellim Boğazı’nda devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik Ekipleri Kadırga Burnu 1 mil açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik “TCSG 80” Bot Komutanlığınca denizden 1 mil açıkta yapılan operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 56 kişi yakalandı. TCSG 80 Botu ile Küçükkuyu açıklarına getirilen Suriye uyruklular KB 4305 Botu ile Sahil Güvenlik Karakolu’na taşındılar. 22 küçük çocuğun bulunduğu gruba burada süt yiyecek ve giyecek yardımı yapıldı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Sahil Güvenlik Ekipleri iki gün içinde yaptıkları iki ayrı operasyonda biri 51 diğeri de 36 olmak üzere 87 kaçak göçmen yakaladı. İki gün içinde ele geçen göçmen sayısı 143 oldu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku