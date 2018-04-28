Çanakkale’de bir haftada 312 mülteci yakalandı.Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’nca göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonlar sonucu bir hafta içerisinde Ayvacık ilçesinde 312 kaçak göçmen, 10 organizatör, 4 şişme bot, 3 bot motoru, 6 araç yakalandı. Kaçak göçmenlerin çoğunu Afgan ve Suriye uyruklular oluşturdu. Göçmen kaçakçılığına yönelik faaliyetler devam ediyor.
Çanakkale’de 312 mülteci yakalandı
Çanakkale’de bir haftada 312 mülteci yakalandı.Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’nca göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonlar sonucu bir hafta içerisinde Ayvacık ilçesinde 312 kaçak göçmen, 10 organizatör, 4 şişme bot,...