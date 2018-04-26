Çanakkale’de 39 kaçak mülteci yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli adasına lastik bot ile kaçmak isteyen 39 mülteci yakalandı.

Bölgedeki ilk operasyonda Müsellim boğazında devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik ekipleri saat 04.00 sıralarında Kadırga burnu açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti. ’TCSG 80’ Bot Komutanlığınca yapılan operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 16 mülteci yakalandı.

Yine ’TCSG 80’ Bot Komutanlığının Babakale açıklarında saat 04. 30 sıralarında yaptıkları başka bir operasyonda ise Yunanistan’ın Midilli adasına lastik bot ile gitmekte olan 23 Afganistanlı kaçak köçmen daha yakalandı. Küçükkuyu açıklarına getirilen göçmenler ’KB 4305’ Botu ile Sahil Güvenlik Karakoluna taşındı. Afganistan uyruklulara burada askeri personel ve IOM görevlileri tarafından giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı.