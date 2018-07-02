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02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:56

Çanakkale’de 64 kaçak yakalandı

Çanakkale’nin Ezine ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na kaçmaya çalışan 64 mülteci yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Geyikli Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir ihbarı değerlendirerek, Ezine’ye bağlı...

Çanakkale'de 64 kaçak yakalandı
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Çanakkale’nin Ezine ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na kaçmaya çalışan 64 mülteci yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Geyikli Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir ihbarı değerlendirerek, Ezine’ye bağlı Körüktaşı köyünde lastiği patlayan ve daha sonra yol kenarına çıkan 34 BHN 240 plakalı araçtan inerek kırsal alana kaçan bazı kişileri takip etti. Bu arada ekipler, Akçakeçili köyünün Aktaş sahili mevkiinde durumundan şüphelendikleri 06 HRD 43 plakalı aracı durdurdu. Jandarma ekiplerinin araçlarda ve arazide yaptığı aramalar neticesinde Irak uyruklu 64 kişi yakalandı. Geyikli Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından göçmenler Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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