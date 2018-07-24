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24 Temmuz 2018 Salı 13:04

Çanakkale’de 99 kaçak yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli adasına lastik bot ile kaçmak isteyen 99 mülteci yakalandı.Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege’de devriye görevi yapmakta olan sahil güvenlik ekipleri, saat 10.00 sıralarında Yeşil liman...

Çanakkale'de 99 kaçak yakalandı
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli adasına lastik bot ile kaçmak isteyen 99 mülteci yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege’de devriye görevi yapmakta olan sahil güvenlik ekipleri, saat 10.00 sıralarında Yeşil liman açıklarında iki ayrı grubun lastik bot ile Midilli istikametine doğru gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik ‘KB-4301’ Bot Komutanlığınca denizden 2 mil açıkta yapılan operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan, Irak, Demokratik Kongo ve Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu 99 kişi yakalandı.

TCSG 28 Botu ile Küçükkuyu’daki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen mültecilere burada giyecek ve yiyecek verildi. Lastik botta fenalaşan Afgan uyruklu iki kadınsa ambulans ile Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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