Çanakkale’de deprem!

Çanakkale’nin Çan ilçesinde saat 05:04’te 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından ilçede 2.7, 1.8 ve 3.1 büyüklüklerinde olmak üzere 3 deprem daha oldu.Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem...

Çanakkale’nin Çan ilçesinde saat 05:04’te 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından ilçede 2.7, 1.8 ve 3.1 büyüklüklerinde olmak üzere 3 deprem daha oldu.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi’nin merkez üssü Çanakkale’nin Çan ilçesinde belirlediği 4 .3 şiddetindeki deprem, saat 05:04’te meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, çevre ilçe ve köylerde de hissedildiği öğrenildi.

Bu depremin ardından ilçede saat 05.06’da yerin 7 kilometre derinliğinde 2.7 büyüklüğünde, saat 05.35’te yerin 7 kilometre derinliğinde 1.8 büyüklüğünde ve saat 06.14’te yerin 7 kilometre derinliğinde 3.1 büyüklüğünde 3 deprem daha meydana geldi.