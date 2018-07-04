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04 Temmuz 2018 Çarşamba 11:48

Çanakkale’de FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Çanakkale’de TSK Kara Kuvvetleri kripto mahrem yapılanmasının ortaya çıkarılmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
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Çanakkale’de TSK Kara Kuvvetleri kripto mahrem yapılanmasının ortaya çıkarılmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin görev aldığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK Kara Kuvvetleri kripto mahrem yapılanmasının ortaya çıkarılmasına yönelik operasyon başlatıldı. Büfe, ankesörlü, sabit telefonlardan ardışık arama yapılması soruşturması kapsamında 23’ü muvazzaf, 3’ü meslekten ihraç 26 rütbeli askerin yakalanması için operasyon başlatıldı. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Firari 6 kişi için ise yakalama çalışmaları sürüyor.
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