Çanakkale’de FETÖ operasyonunda 26 şahıs hakkında yakalama kararı

Çanakkale’de TSK Kara Kuvvetleri kripto mahrem yapılanmasının ortaya çıkarılmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 23’ü muvazzaf, 3’ü meslekten ihraç 26 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin görev aldığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK Kara Kuvvetleri kripto mahrem yapılanmasının ortaya çıkarılmasına yönelik operasyon başlatıldı. Büfe, ankesörlü, sabit telefonlardan ardışık arama yapılması soruşturması kapsamında 2 albay, 1 yarbay, 1 binbaşı, 6 yüzbaşı, 13 üsteğmen, 3 teğmen olmak üzere 23’ü muvazzaf, 3’ü meslekten ihraç 26 rütbeli askerin yakalanması için operasyon başlatıldı.