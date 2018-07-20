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20 Temmuz 2018 Cuma 14:53

Çanakkale’de saman yüklü TIR yandı

Çanakkale-İzmir yolunun Nusratlı rampalarında lastiklerinden alev alan saman yüklü TIR küle döndü.Edinilen bilgiye göre, Çanakkale istikametinden İzmir istikametine gitmekte olan Ahmet Çiftçiler idaresindeki 63 AAD 980 plakalı saman yüklü...

Çanakkale'de saman yüklü TIR yandı
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Çanakkale-İzmir yolunun Nusratlı rampalarında lastiklerinden alev alan saman yüklü TIR küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale istikametinden İzmir istikametine gitmekte olan Ahmet Çiftçiler idaresindeki 63 AAD 980 plakalı saman yüklü TIR’ın lastikleri alev aldı. Yangın, TIR’ın dorsesinde bulunan samanların da alev almasıyla kısa sürede büyüdü. Yangına Ayvacık Belediyesi ve Küçükkuyu Belediyesi itfaiye ekipleri ile Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 2 arozöz müdahale etti. Çıkan yangının ormanlık alana sıçramaması için itfaiye ekipleri çaba sarf etti. Yangında TIR tamamen kullanılmaz hale geldi. Şoför Ahmet Çiftçiler ise yara almadan kurtuldu.
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