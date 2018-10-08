Çankırı’da helikopter destekli trafik uygulaması

İçişleri Bakanlığının, ’100 Günlük Eylem Planı’ kapsamında Çankırı İl Jandarma Komutanlığı, trafik kazalarında can ve mal kayıplarının en aza indirgenmesi amacıyla helikopter destekli trafik denetimi yaparak, trafiği tehlikeye...

İçişleri Bakanlığının, ’100 Günlük Eylem Planı’ kapsamında Çankırı İl Jandarma Komutanlığı, trafik kazalarında can ve mal kayıplarının en aza indirgenmesi amacıyla helikopter destekli trafik denetimi yaparak, trafiği tehlikeye düşüren ve kurallara uymayan araçlar havadan tespit etti.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri karayolu üzerinde trafik kazalarını önleme ve güvenli yol projesi kapsamında hem havadan hem de karadan trafik denetimi yaptı. Jandarma trafik ekiplerince D 100 Karayolu’nda hem havadan hem de karadan ’sağ şeritte-bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme/makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama/park etme’ gibi ihlallerin önlenmesi maksadıyla trafiğin yoğun olduğu karayolları üzerinde helikopter destekli trafik denetimi yapıldı. Helikopter destekli trafik denetiminde trafik kuralları ve işaretlerine uymayarak trafiği tehlikeye düşüren araçlar helikopterle havadan tespit edilerek, karayolu üzerinde denetim yapan jandarma trafik ekiplerine bildirilerek kurallara uymayan sürücüler hakkında trafik kanununun ilgili maddeleri gereğince yasal işlem uygulandı.

Araç sürücülerini de kurallara uyma noktasında bilgilendiren jandarma ekipleri, trafik kazalarını en aza indirilmesi için benzer uygulamaların devam edeceğini bildirdi.

Havadan yapılan tespitler sonucunda 14 araca kural ihlalinden dolayı toplamda 6 bin 854 TL ceza uygulanırken 3 araç da trafikten men edildi. Yapılan uygulamada toplamda 163 araç ve 154 şahıs sorgulandı.