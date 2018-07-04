Çankırı’da silahlı saldırı: 2 yaralı

Çankırı’da meydana gelen silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Elif Caddesi üzerinde E.Ç., aralarında husumet bulunduğu iddia edilen İ.Ç.’ye silahla 5 el ateş etti. Olayda kurşunlara hedef olan İ.Ç. yaralanırken, cadde üzerinde bir iş yerinde çalışmakta olan M.Ü. de kazara bacağından yaralandı. Yaralılar 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Zanlı E.Ç. ateş ettikten sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Polis, silahlı saldırı zanlısını yakalayarak gözaltına aldı.

Soruşturma devam ediyor.