ASAYİŞ:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 17:14

Çankırı’daki 4 yangının şüphelisi çocuk çıktı

Çankırı’da Aksu Mahallesi’nde peş peşe meydana gelen 4 farklı yangının şüphelisi çocuk çıktı.

Çankırı'daki 4 yangının şüphelisi çocuk çıktı
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Çankırı’da Aksu Mahallesi’nde peş peşe meydana gelen 4 farklı yangının şüphelisi çocuk çıktı.

26-28 Eylül tarihlerinde ve 3-09 Ekim tarihlerinde meydana gelen yangınların şüphelisi hakkında Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri tarafından kapsamlı bir araştırma yapıldı. Meydana gelen toplamda 4 ayrı yangın olayı ile ilgili olarak, olay yeri ve çevresinde yapılan araştırmalar ve alan çalışmaları neticesinde olayın şüphelisinin 1 erkek şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheli şahsın eşkal bilgileri doğrultusunda kimlik tespit çalışmalarına başlanıldı.

"Şüpheli çocuk çıktı"

İl merkezinde yapılan çalışmalar sonucunda eşkali belirlenen ve kimliği tespit edilen A.T. (17) isimli suça sürüklenen çocuk Asayiş Şube ekipleri tarafınca yakalanarak gerekli işlemlerin yapılması için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Teslim edilen çocuk zanlı hakkında adli işlem yapıldı.
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