Çatak kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Van valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığımızca 30 Haziran 2018 tarihinde Çatak ilçemize bağlı Andiçen Mahallesi kırsalında icra edilen Şehit Uzman Jandarma Çavuş Murat Sarıgül operasyonunda 2 bölücü terör örgütü mensubu, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgemizde, halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir” denildi.

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