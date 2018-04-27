Çatalca’da trafik kazası: 2 ölü

TEM Otoyolu Çatalca mevkiinde iki kamyon ve bir ticari aracın karıştığı kazada iki kişi hayatını kaybederken, iki yönde de yoğun trafik oluştu. Sağlık ve polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması devam ediyor.

TEM Otoyolu Çatalca mevkiinde iki kamyon ve bir ticari aracın karıştığı kazada iki kişi hayatını kaybederken, iki yönde de yoğun trafik oluştu. Sağlık ve polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması devam ediyor.

TEM Otoyolu Çatalca mevkii İstanbul istikametinde iki kamyon ve bir hafif ticari aracın karıştığı kazada iki kişi hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle her iki istikamette yoğun trafik oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ölen kişilerin cenazelerini kaldırırken, polis ekiplerinin de yolu açma çalışması devam ediyor.