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25 Nisan 2018 Çarşamba 11:08

Çatıdan düşen özel harekatçı şehit oldu

Mardin Müzesi’nin açılış töreni nedeniyle çatıda görev yaptığı sırada düşen özel harekat polisi 28 yaşındaki Kubilay Kahraman, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Çatıdan düşen özel harekatçı şehit oldu
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Mardin Müzesi’nin açılış töreni nedeniyle çatıda görev yaptığı sırada düşen özel harekat polisi 28 yaşındaki Kubilay Kahraman, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Olay, 12 Nisan’da Mardin Müzesi’nde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un da katılımıyla açılışı yapılan Mardin Müzesi programında çatıda çevre güvenliğini sağlamak amacıyla görevlendirilen özel harekat polisi Kubilay Kahraman, dengesini kaybederek düşmüştü. Yaklaşık 2 haftadır Mardin Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören Kahraman, bugün sabah saatlerinde şehit oldu.

Şehit olan polis memuru için Mardin Özel Harekat yerleşkesinde öğle saatlerinde tören düzenlenecek. Ardından şehit cenazesi memleketi Erzurum Palandöken’e gönderilecek.
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