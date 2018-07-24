Çatıyı tamir ederken düşen yaşlı çift yaralandı

Kastamonu’da çatıyı tamir ettikleri esnada düşen yaşlı çift yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı İğdir Mevkiinde Kaşçılar köyünde ikamet eden Bekir Demircan (66) ile Ufagat Demircan (73), tamir etmek için evlerinin çatısını çıktı. Eşi Ufagat Demircan kiremit verdiği esnada bir anda dengesini kaybeden Bekir Demircan, çatıdan eşinin üzerine düştü. Yaralanan yaşlı çift, olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerince Araç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaşlı çift, ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.