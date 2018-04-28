Çat’ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Erzurum’un Çat ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Çat’ın Beşiktaş Mahallesi’nde meydana gelen olayda amca çocukları Nurettin Yeter ile Mehmet, Engin ve Muhammet Y. arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Nurettin Y.’nin pompalı tüfekle ateş açtığı Mehmet, Muhammet ve Engin Y. yaralandı. Yaralılardan Mehmet Y. olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer iki yaralı ambulansla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri Nurettin Y.’nin yakalanması için çalışma başlattı.