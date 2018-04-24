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24 Nisan 2018 Salı 15:31

Çay ocağında baltayla yaralamaya adli kontrol

Samsun’da bir çay ocağında baltayla bir kişiyi yaraladığı iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, Samsun’un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde önceki gün meydana geldi. Edinilen...

Çay ocağında baltayla yaralamaya adli kontrol
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Samsun’da bir çay ocağında baltayla bir kişiyi yaraladığı iddia edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde önceki gün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, para isteme meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada çay ocağına gelen Hasan B.’nin (48) baltalı saldırısına uğrayan iş yeri sahibi Şerafettin İ. (49), kafasından yaralandı. Şerafettin İ.’nin de kendisini yaralayan Hasan B.’yi bıçakla yaraladığı ileri sürüldü. Yaralılardan Şerafettin İ. özel bir hastanede, Hasan B. ise Gazi Devlet Hastanesinde tedavi atına alındı. Hastanede tedavisi tamamlanan Hasan B., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan Hasan B., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Hasan B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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