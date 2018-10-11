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11 Ekim 2018 Perşembe 15:09

Çay’da kaçak avcılara geçit yok

Doğa Koruma ve Milli Parklar V. Bölge Müdürlüğüne bağlı Bolvadin Şefliği’nin av koruma ekipleri tarafından Afyonkarahisar’ın Çay ilçesine bağlı Karamık köyü civarında far avı yapan avcılara yasal işlem yapıldı.Çay ilçesine...

Çay'da kaçak avcılara geçit yok
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Doğa Koruma ve Milli Parklar V. Bölge Müdürlüğüne bağlı Bolvadin Şefliği’nin av koruma ekipleri tarafından Afyonkarahisar’ın Çay ilçesine bağlı Karamık köyü civarında far avı yapan avcılara yasal işlem yapıldı.

Çay ilçesine bağlı Karamık köyü civarında yapılan denetimlerde 1 av tüfeğine, motosiklet ve projektörlere mülkiyetleri kamuya geçirilmek üzere el konuldu. Far avında yakalanan 2 kişiye ise 2 bin 285 TL para cezası kesildiği ifade edildi.
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