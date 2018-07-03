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03 Temmuz 2018 Salı 16:31

ÇED raporu için gelenleri mahalleli yetkilileri protesto etti

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde kurulması planlanan patlayıcı madde fabrikasının yetkililerine mahalle sakinleri tepki gösterdi.Merkezi Adana Seyhan’da bulunan av fişekleri, av tüfekleri, patlayıcı maddeler gibi bir çok silahların mermilerini...

ÇED raporu için gelenleri mahalleli yetkilileri protesto etti
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Sakarya’nın Pamukova ilçesinde kurulması planlanan patlayıcı madde fabrikasının yetkililerine mahalle sakinleri tepki gösterdi.

Merkezi Adana Seyhan’da bulunan av fişekleri, av tüfekleri, patlayıcı maddeler gibi bir çok silahların mermilerini üretecek olan firmanın yetkilileri Pamukova ilçesi Bacıköy Mahallesi’nde sivil patlayıcı madde üretim ve depolama tesisi kurmak için girişimde bulunarak ön izinlerini almış ve ÇED raporu (Çevresel Etki Değerlendirmesi) oluşması için mahalleye gelerek vatandaşla toplantı yapmak istedi. Firma yetkilileri toplantı saatinden önce mahalleye geldi. Mahalle halkı resmi olarak toplantı yapılacak olan kahvehaneyi kapatarak sandalye ve masaları ters çevirdi. Bunun üzerine firma yetkilileri mahalleden giderek toplantı saati tekrar geri geldi.

Ancak Bacıköy, Pınarlı ve Hayrettin mahalle halkı ve muhtarlarıyla birlikte, firma yetkilileri ve ÇED raporu görevlilerini protesti etti ve toplantı gerçekleşmeden sona erdi. ÇED görevlileri ve firma yetkilileri protesto ve açılan pankartlardan sonra Jandarma eşliğinde mahalleden uzaklaştırıldı. Bacı Mahallesi muhtarı Ahmet Tokaç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bizler tarım ile geçinen çiftçilik yapan bir mahalleyiz. Buraya kimyasal, patlayıcı madde gibi bir fabrikanın yapılması oldukça yanlış. Bizler burada zeytin, üzüm, şeftali ve birçok meyve sebze yetiştiriyoruz. Buraya bu fabrikanın kurulmasını asla kabul etmiyor ve istemiyoruz. Ben köy halkıma gösterdikleri tepkilerden dolayı teşekkür ederim. Burada bu fabrikanın asla ve asla kurulamayacağını gösterdik. Mücadelemiz devam edecek” dedi.
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