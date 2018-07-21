Çekiçli hırsız, gerçek sandığı sahte altınları çaldı

Bahçelievler’de güpegündüz kuyucunun önüne gelen hırsız, elindeki çekiçle kuyumcunun camını kırıp gerçek sandığı sahte altınlarla kaçtı. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde Kocasinan Mahallesi, Mahmutbey Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda yaşandı. Elinde büyük bir çekiç bulunan şüpheli şahıs, içinde çalışanların bulunduğu kuyumcunun camına ard arda vurdu. Bir süre sonra camı kıran şüpheli şahıs vitrindeki gerçek sandığı bilezikleri alarak çekici atıp kaçtı. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, kuyumcu çalışanları olayı polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları çalışma sonrası şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde ise şüphelinin gelişi, elindeki çekiçle camı vurup altınları alıp kaçması görülüyor.