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11 Ekim 2018 Perşembe 15:07

Cemal Kaşıkçı’nın kardeşinin Cidde’deki evinde öldürüldüğü iddiası

Beyrut’ta bir gazete, geçen hafta Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kardeşinin ve karısının Cidde’de Pazartesi gecesi eve giren maskeli kişiler tarafından öldürüldüğünü, çocuklarının kaçarak kurtulduğunu yazdı.

Cemal Kaşıkçı'nın kardeşinin Cidde'deki evinde öldürüldüğü iddiası
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Beyrut’ta bir gazete, geçen hafta Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kardeşinin ve karısının Cidde’de Pazartesi gecesi eve giren maskeli kişiler tarafından öldürüldüğünü, çocuklarının kaçarak kurtulduğunu yazdı.

Beyrut’ta basılan Diyar gazetesinde yer alan habere göre, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra bir daha haber alınamayn Cemal Kaşıkçı’nın kardeşi Ahmet Kaşıkçı ile karısı Cidde’de öldürüldü. İddiaya göre, eve gelen maskeli ve kılıçlı şahıslar Ahmet Kaşıkçı ve karısını öldürdü, Kaçıkçı’nın üç çocuğu ise kaçtı.

Ahmet Kaşıkçı’nın bir komşusu, eve giren şahısların ellerinde kılıçlar olduğunu ve kafasını koparana kadar Ahmet Kaşıkçı ve karısının başına ve omuzuna kılıç salladıklarını, Ahmet Kaşıkçı’nın üç çocuğunun kaçarak komşularının evine sığındığını söyledi. Komşular, daha sonra Suudi polislerin gelerek kendilerine dağılmalarını söylediğini ve cesetleri alıp bilinmeyen bir yere götürdüklerini, daha sonra gelen polislerin evde sabaha kadar inceleme yaptıklarını söyledi.

Ahmet Kaşıkçı’nın kaçan 18 yaşındaki oğlu Muhammed Kaşıkçı’nın kaçarak izini kaybettirdiği belirtildi. Polisin, Ahmet Kaşıkçı’nın evinin kapısını demir bloklarla kapatarak, eve kimsenin yaklaşmaması emrini verdiği kaydedildi.
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