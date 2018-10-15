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15 Ekim 2018 Pazartesi 12:54

Cenaze yolunda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza Zonguldak-Bartın karayolu Karakoç köyü mevkisinde meydana geldi. Mehmet Tunç idaresindeki 34 HM 5888 plakalı otomobil,...

Cenaze yolunda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Zonguldak-Bartın karayolu Karakoç köyü mevkisinde meydana geldi. Mehmet Tunç idaresindeki 34 HM 5888 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi.

Kazada araçta bulunan Hacer T. Ve Ümit A. yaralandı. Otomobil sürücüsü Mehmet Tunç ise kazada hayatını kaybetti. Olay yerine itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada ölen sürücü ise Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerindeki incelemelerinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada ölen araç sürücüsü ve iki yaralının Bartın’da bir yakınlarının cenazesine giderken kaza yaptıkları öğrenildi.
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