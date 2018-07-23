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23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:23

Cesedi bulunan erkek şahsın kimliği belli oldu

Adıyaman’da bir dere yatağı içerisinde bulunan erkek cesedinin Gökhan Katırcıbaşı’na ait olduğu belirlendi. Gökhan Katırcıbaşı’nın birkaç gün önce ihlas Haber Ajansına eşek sütü ile ilgili röportaj verdiği ortaya çıktı.

Cesedi bulunan erkek şahsın kimliği belli oldu
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Adıyaman’da bir dere yatağı içerisinde bulunan erkek cesedinin Gökhan Katırcıbaşı’na ait olduğu belirlendi. Gökhan Katırcıbaşı’nın birkaç gün önce ihlas Haber Ajansına eşek sütü ile ilgili röportaj verdiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Merkeze bağlı Kızılcapınar köyü yakınlarında bir dere yatağı içerisinde vatandaşlar tarafından erkek cesedi bulundu. Bulunan erkek ceset olay yerine gelen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis dalgıç ekiplerince su içerisinden çıkarıldı.

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastanede yapılan incelemelerin ardından erkek cesedinin 24 yaşındaki 1 çocuk babası Gökhan Katırcıbaşı’na ait olduğu anlaşıldı.

Dere yatağında vatandaşlar tarafından dere yatağında cesedi bulunan Gökhan Katırcıbaşı’nın 18 Temmuz 2018 tarihinde eşek sütü ile ilgili yapılan haberde İhlas Haber Ajansına röportaj verdiği ortaya çıktı.

Hastane morguna kaldırılan Katırcıbaşı’nın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılacağı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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