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21 Temmuz 2018 Cumartesi 11:15

Çeşme’de 41 göçmen yakalandı

İzmir’in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 41 göçmen yakalandı.Çeşme Karaabdullah Burnu açıklarında lastik şişme botu ve içerisindeki göçmenleri fark eden Sahil Güvenlik ekipleri botu durdurdu. Lastik...

Çeşme'de 41 göçmen yakalandı
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İzmir’in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 41 göçmen yakalandı.

Çeşme Karaabdullah Burnu açıklarında lastik şişme botu ve içerisindeki göçmenleri fark eden Sahil Güvenlik ekipleri botu durdurdu. Lastik botta Suriye, Irak, Somali ve Filistin uyruklu 6’sı çocuk 10’u kadın 41 göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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