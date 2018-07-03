Çeşme’de 49 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 49 kaçak göçmen yakalandı.Edinilen bilgiye göre, gece saat 02.00 sularında Çeşme Alaçatı’da lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini...

İzmir’in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 49 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, gece saat 02.00 sularında Çeşme Alaçatı’da lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Tespit edilen lastik bot, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durduruldu. Lastik botun içinde 31 Suriye, 9 Sudan, 7 Filistin ve 2 Irak uyruklu olmak üzere 15’i kadın ve 17’si çocuk toplam 49 kaçak göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.