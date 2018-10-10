ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 09:13

Çeşme’de 67 göçmeni kaçırmak isteyen iki Suriyeli tutuklandı

İzmir’in Çeşme ilçesinden Yunanistan’ın Sakız Adası’na yasa dışı yollarla kaçmak isteyen 67 Suriyeli kaçak göçmen ve göçmenleri kaçırmak isteyen 2 Suriyeli insan taciri şüphelisi operasyonla yakalanırken, mahkemeye çıkarılan...

Çeşme'de 67 göçmeni kaçırmak isteyen iki Suriyeli tutuklandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

İzmir’in Çeşme ilçesinden Yunanistan’ın Sakız Adası’na yasa dışı yollarla kaçmak isteyen 67 Suriyeli kaçak göçmen ve göçmenleri kaçırmak isteyen 2 Suriyeli insan taciri şüphelisi operasyonla yakalanırken, mahkemeye çıkarılan 2 insan taciri de tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Çeşme Grup Amirliği ekipleri, yasa dışı göçmen kaçakçılığını önlemek için yaptığı araştırma ve çalışmalar sonucunda, Dalyan Mahallesi’nde şüpheli 1 otomobil ve 2 hafif ticari aracı durdurdu. Araçlarda yapılan incelemeler sonucunda; Suriye, Irak ve Afganistan uyruklu 67 kaçak göçmen ile birlikte Suriye uyruklu olan F.B. (18) ve H.K. (34) adlı şahıslar insan taciri oldukları şüphesiyle yakalandı.

Kaçak göçmenler, yapılan işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilirken, insan taciri şüphelisi 2 Suriyeli gözaltına alındı. Şüpheli insan tacirlerinin yapılan sorgulaması sonucunda, kendilerine bir araç kiralayarak veren; ancak suça dahil olmayan V.A. (19) ve kendilerine yardım ettiği şüphesiyle U.B. (25) İzmir’de yapılan operasyonla gözaltına alınarak Çeşme’ye getirildi.

Şüpheli şahıslar, yapılan sorgularının ardından Çeşme Adliyesine getirildi. V.A., Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakılırken, U.B. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. İnsan taciri şüphelisi F.B. ve H.K. de mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku