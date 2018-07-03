Çeşme’de orman yangını korkuttu

İzmir’in Çeşme ilçesi merkezinde bulunan korulukta çıkan yangın korkuya sebep olurken, alevler erken müdahaleyle söndürüldü.

Çeşme Amfi Tiyatro’nun arkasındaki korulukta bugün saat 13.15 sıralarında yangın çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesi ile alevler kısa sürede söndürüldü. Çam ağaçlarından oluşan koruluğun hemen yakınında çok sayıda evin olması tedirginliğe sebep oldu. Bölgede soğutma çalışması yapılıyor.

Öte yandan yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.