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24 Temmuz 2018 Salı 17:06

Ceviz büyüklüğündeki dolu leyleği telef etti

Kastamonu’da ceviz büyüklüğünde yağan dolu bir aracın camlarını kırarken, bir leyleği de telef etti. Dolu nedeniyle ekili araziler zarar gördü.

Ceviz büyüklüğündeki dolu leyleği telef etti
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Kastamonu’da ceviz büyüklüğünde yağan dolu bir aracın camlarını kırarken, bir leyleği de telef etti. Dolu nedeniyle ekili araziler zarar gördü.

Kastamonu’nun Kuzyaka mevkiinde bulunan köylerde sağanak yağış yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 15 dakika boyunca ceviz büyüklüğünde yağan dolu, yerleşim bölgesinde paniğe neden oldu. Geçimini hayvancılık ve tarımla sağlayan vatandaşların tarım arazileri, yağan dolu nedeniyle büyük zarar gördü. Dolu bir aracın camlarının kırılmasına neden olurken, bir leylekte telef oldu. Vatandaşlar, doludan korunmak için saçakların altına ve kapalı mekanlara sığındı.
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