Ceylanpınar’da korkutan yangın

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bir evde meydana gelen yangın büyük çapta maddi hasara neden oldu.Edinilen bilgiye göre ilçenin Cumhuriyet Mahallesinde bulunan beş katlı bir binanın üçüncü katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı....

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bir evde meydana gelen yangın büyük çapta maddi hasara neden oldu.

Edinilen bilgiye göre ilçenin Cumhuriyet Mahallesinde bulunan beş katlı bir binanın üçüncü katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede siyah dumanların yükseldiği binada bulunanlar büyük panik yaşadı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında kısa süreli panik yaşanırken, binada maddi hasar meydana geldi.