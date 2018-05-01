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01 Mayıs 2018 Salı 00:51

Ceylanpınar’da Park Halindeki Minibüs Yandı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde park halindeki minibüs alev aldı.Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar ilçesi Emniyet caddesi istikametinde Ahmet D.’ye ait 40 BE 321 plakalı minibüs belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Durumu fark...

Ceylanpınar'da Park Halindeki Minibüs Yandı
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Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde park halindeki minibüs alev aldı.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar ilçesi Emniyet caddesi istikametinde Ahmet D.’ye ait 40 BE 321 plakalı minibüs belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Durumu fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri köpük kullanarak yangını söndürdü. Yangın ile ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.
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