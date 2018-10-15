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15 Ekim 2018 Pazartesi 15:00

Cezaevi firarisi kardeşler yakalandı

Tekirdağ’da farklı suçlardan aranan cezaevi firarisi 2 kardeş yakalandı.

Cezaevi firarisi kardeşler yakalandı
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Tekirdağ’da farklı suçlardan aranan cezaevi firarisi 2 kardeş yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kapaklı Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, cezaevi firarileri E.S. ile E.S. isimli cezaevi firarisi kardeşlerin Kapaklı’da olduklarını tespit etmesi üzerine yakalama çalışmaları başlattı.

Polis ekiplerini arama çalışmalarının ardından yakalanan E.S. ile E.S çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kendini savunamayacak durumda olan bir şahsı öldürdüğü iddia edilen E.S.’nin 15 yıl, hırsızlık suçundan aranan E.S.’nin ise 4 yıl hapis cezasının olduğu tespit edildi.
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