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03 Mayıs 2018 Perşembe 14:20

Cezaevi firarisi polisle yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı

Bingöl’de cezaevinden firar eden bir kişi, Konya’nın Seydişehir ilçesinde polisle yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Cezaevi firarisi polisle yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı
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Bingöl’de cezaevinden firar eden bir kişi, Konya’nın Seydişehir ilçesinde polisle yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıl Eylül ayında tutuklu bulunduğu Bingöl Cezaevinden kaçan Y. A.’ nın (21) kız arkadaşı ile Seydişehir’e geldiği bilgisini alan Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Y.A. ve kız arkadaşının Pınarbaşı Mahallesi’nde oturdukları evi tespit eden polis, Y.A.’yı yakalamak için harekete geçti. Plakasız otomobille seyir halindeyken polisi fark eden Y.A., “dur” ihtarına uymayarak kaçtı. Yaşanan kovalamacanın ardından yakalanacağını anlayan şüpheli, aracını bırakıp yaya olarak kaçmaya çalıştığı sırada polis tarafından yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra Seydişehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Y.A., işlemleri yapılmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Plakasız otomobil ise otoparka çekildi.
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