ASAYİŞ:
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24 Temmuz 2018 Salı 17:10

Cezaevi firarisi yakalandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde cezaevi firarisi olarak aranan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.Edinilen bilgiye göre çocuğun cinsel istismarı suçlaması ile Tekirdağ Cezaevi’nde tutuklu bulunduğu sırada firar eden ve yaklaşık bir aydan...

Cezaevi firarisi yakalandı
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde cezaevi firarisi olarak aranan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre çocuğun cinsel istismarı suçlaması ile Tekirdağ Cezaevi’nde tutuklu bulunduğu sırada firar eden ve yaklaşık bir aydan bu yana aranan şüphelinin Çorlu Hıdırağa Mahallesi’nde görüldüğünü tespit eden Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Emrah B. (34) adlı şüphelinin izini sürmeye başladı. Şüphelinin Hıdırağa Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerindeki bir evde saklandığını tespit eden polis ekipleri hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisini eve yaptığı baskınla yakaladı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından adli mercilere sevk edilen Emrah B. adlı şüpheli yeniden cezaevine teslim edildi..
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