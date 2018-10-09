Cezaevi firarisi yakalandı

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Jandarma Komutanlığı ekipleri, cezaevi firarisi olduğu öğrenilen bir kişiyi yakaladı.Edinilen bilgiye göre, İnegöl Ortaköy Mahallesi’nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine Tayfun...

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Jandarma Komutanlığı ekipleri, cezaevi firarisi olduğu öğrenilen bir kişiyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl Ortaköy Mahallesi’nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, şüphe üzerine Tayfun Ç. isimli şahsı durdurdu. Yapılan GBT sorgulamasında şahsın cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan cezaevi firarisi daha sonra adliyeye sevk edildi. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.