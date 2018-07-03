Cezaevindeki babasını ziyaret ederken yakalandı

Şüpheli şahıs cezaevindeki görevli jandarma ekipleri tarafından polis ekiplerine teslim edilirken, şahsın Emniyeti suistimal, nitelikli hırsızlık, güveni kötüye kullanma, özel belgede sahtecilik, dolandırıcılık, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından kaydı bulunduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Trabzon E Tipi Kapalı Cezaevi’nde firar suçundan hükümlü babası Aydın Önal’ı görüş için ziyaretine gelen oğlu İshak Önal (32) kimlik kontrolünde Trabzon 4. Asliye Ceza Mahkemesince ‘Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan hakkında yakalama kararı bulunduğu tespit edilerek gözaltına alındı.

Trabzon’da çeşitli suçlardan aranan bir şahıs bugün cezaevinde hükümlü olarak yatan babasını ziyaretinde yakalandı.

Trabzon’da çeşitli suçlardan aranan bir şahıs bugün cezaevinde hükümlü olarak yatan babasını ziyaretinde yakalandı.

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