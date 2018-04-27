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27 Nisan 2018 Cuma 19:21

Çiftlik Bank yazılımcısı tutuklandı

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında gözaltına alınan yazılım sorumlusu Cudi Cumhur Yurdakul, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çiftlik Bank yazılımcısı tutuklandı
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Çiftlik Bank soruşturması kapsamında gözaltına alınan yazılım sorumlusu Cudi Cumhur Yurdakul, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çiftlik Banka yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan yazılımcı Cudi Cumhur Yurdakul, emniyetteki işlemlerin ardından Kartal’da bulunan Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “tacir ve şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı” suçlarından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, sorgusunun tamamlanmasının ardından şüphelinin sevk edildiği suçlardan tutuklanmasına karar verdi.

Öte yandan şüpheli Cudi Cumhur Yurdakul’un Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın’ın şirketlerinin tüm şirketlerinin yazılım ve bilişim sistemlerini kurup kontrol eden kişi olduğu öğrenildi. Şüphelinin Mehmet Aydın’la görüşmek ve talimat almak için 5-8 Mart tarihleri arasında Brezilya’ya gittiği tespit edildi.
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