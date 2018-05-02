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02 Mayıs 2018 Çarşamba 21:06

Çiftlik Bank’ın beyin takımından Düzgün Genç tutuklandı

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve Bulgaristan’da yakalanarak Türkiye’ye iade edilen Düzgün Genç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Çiftlik...

Çiftlik Bank'ın beyin takımından Düzgün Genç tutuklandı
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Çiftlik Bank soruşturması kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve Bulgaristan’da yakalanarak Türkiye’ye iade edilen Düzgün Genç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Çiftlik Bank soruşturması kapsamında Çiftlik Bank’ın beyin takımından olduğu öne sürülen ve hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılan Düzgün Genç, Bulgaristan’da yakalanarak Türkiye’ye iade edildi. İnterpol polisi tarafından Atatürk Havalimanı’nda Türk polisine teslim edilen Genç, Bakırköy Adalet Sarayı’ndaki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi.

3 ayrı suçtan tutuklamaya sevk edildi

Şüpheli Düzgün Genç’in ifadesi Anadolu Örgütlü Kaçakçılık ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca Soruşturma Savcısı Ersin Akdere tarafından alındı. Yaklaşık 2 buçuk saat süren ifade işleminin ardından şüpheli Genç, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir ve şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Anadolu 1’inci Sulh Ceza Hakimliğinde sorgusu tamamlanan şüpheli Düzgün Genç, sevk edildiği suçlardan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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