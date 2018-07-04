Çiftlikbank soruşturmasında, Mehmet Aydın’ın sağ kolu Suat Fehmi Emur tutuklandı

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında Mehmet Aydın’ın sağ kolu olarak tanınan ve savcılığa giderek teslim olan Suat Fehmi Emur, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin kendisine ait bir inşaat firmasındaki 398 bin lirasına savcılık tarafından el konulduğu öğrenildi.

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında Mehmet Aydın’ın sağ kolu olarak tanınan ve savcılığa giderek teslim olan Suat Fehmi Emur, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin kendisine ait bir inşaat firmasındaki 398 bin lirasına savcılık tarafından el konulduğu öğrenildi.

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında Çiftlik Bank’ın beyin takımından olduğu iddia edilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Suat Fehmi Emur, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına teslim oldu. Emur, ifade işlemlerinin tamamlamasının ardından “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “ bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticileri dolandırıcılığı” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Firmasındaki paraya el konuldu

Şüpheli Suat Fehmi Emur’u kendisine ait S.E. Grup İnşaat isimli şirketteki 398 bin lira parasına da savcılık tarafından el konulduğu öğrenildi.

38 şüpheliden 8’i tutuklu

Soruşturma kapsamında Mehmet Aydın ve kardeşi Fatih Aydın’ın da aralarında bulunduğu toplam 38 kişinin şüpheli olarak yer aldığı bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerden 8’inin tutuklu olduğu, Mehmet Aydın ile eşi Sıla Aydın’ın babası Hakan Soysal’ın da aralarında bulunduğu 11 şüphelinin ise firari olduğu öğrenildi.

Mehmet Aydın’ın eşinin de olduğu 7 şüpheli serbest

Ayrıca soruşturma kapsamında aralarında sistemin kurucusu Mehmet Aydın’ın eşi Sıla Aydın’ın da bulunduğu 7 şüpheli ise savcılığın talebi üzerine adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmıştı.

17 milyon 400 bin lira adli emanette

MASAK ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ın yaptığı çalışmalar sonucunda sistemde bulunan 17 milyon 400 bin lira paranın adli emanete alındığı bilgisine ulaşıldı.