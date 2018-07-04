ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:43

Çiftlikbank soruşturmasında, Mehmet Aydın’ın sağ kolu Suat Fehmi Emur tutuklandı

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında Mehmet Aydın’ın sağ kolu olarak tanınan ve savcılığa giderek teslim olan Suat Fehmi Emur, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin kendisine ait bir inşaat firmasındaki 398 bin lirasına savcılık tarafından el konulduğu öğrenildi.

Çiftlikbank soruşturmasında, Mehmet Aydın'ın sağ kolu Suat Fehmi Emur tutuklandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında Mehmet Aydın’ın sağ kolu olarak tanınan ve savcılığa giderek teslim olan Suat Fehmi Emur, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin kendisine ait bir inşaat firmasındaki 398 bin lirasına savcılık tarafından el konulduğu öğrenildi.

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında Çiftlik Bank’ın beyin takımından olduğu iddia edilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Suat Fehmi Emur, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına teslim oldu. Emur, ifade işlemlerinin tamamlamasının ardından “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “ bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticileri dolandırıcılığı” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Firmasındaki paraya el konuldu

Şüpheli Suat Fehmi Emur’u kendisine ait S.E. Grup İnşaat isimli şirketteki 398 bin lira parasına da savcılık tarafından el konulduğu öğrenildi.

38 şüpheliden 8’i tutuklu

Soruşturma kapsamında Mehmet Aydın ve kardeşi Fatih Aydın’ın da aralarında bulunduğu toplam 38 kişinin şüpheli olarak yer aldığı bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerden 8’inin tutuklu olduğu, Mehmet Aydın ile eşi Sıla Aydın’ın babası Hakan Soysal’ın da aralarında bulunduğu 11 şüphelinin ise firari olduğu öğrenildi.

Mehmet Aydın’ın eşinin de olduğu 7 şüpheli serbest

Ayrıca soruşturma kapsamında aralarında sistemin kurucusu Mehmet Aydın’ın eşi Sıla Aydın’ın da bulunduğu 7 şüpheli ise savcılığın talebi üzerine adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmıştı.

17 milyon 400 bin lira adli emanette

MASAK ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ın yaptığı çalışmalar sonucunda sistemde bulunan 17 milyon 400 bin lira paranın adli emanete alındığı bilgisine ulaşıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku